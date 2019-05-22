23 мая 2019 года компания ДАНФОСС запускает портал в обновленном интерфейсе; переход по ссылке www.danfoss.ru будет перенаправлять на актуальную версию.

При разработке концепции веб-странцы дизайнеры руководствовались пожеланиями клиентов Danfoss со всего мира. Например, были оптимизированы алгоритмы поиска: теперь выдача не зависит от использования в запросе разных регистров, пробелов и знаков пунктуации. В отличие от предыдущих версий портал объединил все направления бизнеса компании. При загрузке существовавших ранее страниц (www.heating.danfoss.ru, www.ra.danfoss.ru, www.drives.danfoss.ru) пользователи будут перенаправлены на соответствующие разделы нового сайта. Изменен принцип представления данных в продуктовом каталоге: гибкая система фильтров позволяет быстро находить оборудование по типу, направлению бизнеса или отрасли применения. Техническую документацию можно найти как на странице продукта, так и в специальном разделе «Сервис и поддержка — Документация». Ссылки для быстрого входа в личный кабинет, онлайн-магазин, список контактов и адресов дистрибьюторов сохранены на стартовой странице российской версии нового портала.

С 23 мая 2019 г. текущая версия сайта станет недоступна.

Источник: Пресс-цент компании ДАНФОСС