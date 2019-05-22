Заводом «Газпроммаш» (Саратов) получены сертификаты соответствия СМК требованиям СТО Газпром 9001-2012.

В апреле 2019 года Саратовский Завод «Газпроммаш» успешно завершил процесс сертификации в Системе Добровольной Сертификации Интергазсерт. На сегодняшний день предприятием получен знак соответствия СМК требованиям СТО Газпром 9001-2012 удостоверяющий, что система менеджмента качества применительно к выполнению работ по проектированию объектов капитального строительства, монтажным, пуско-наладочным и ремонтным работам, а также проектирование и изготовление оборудования для нефтегазовой индустрии соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Источник: Пресс-центр завода «Газпроммаш»