Биржа труда: новый формат Курганского арматурного завода «ТЕМПЕР» по привлечению молодых специалистов - экскурсии по заводу

Завод стал организовывать экскурсии для студентов и преподавателей. В ходе экскурсии студентов и преподавателей ВУЗа знакомят с историей завода, производственным процессом, стадиями изготовления и преимуществами шаровых кранов марки ТEMPER. Экскурсии происходят в живом формате и большой информативностью. Принимающая сторона и гости договорились о дальнейшем сотрудничестве, в т.ч. организации производственной и преддипломной практики. "Приятно было видеть заинтересованные лица студентов, ведь за ними будущее! Плановое производство на заводе опирается всегда на статистику, этому и обучают будущих экономистов. Знания выпускников факультета экономики дают возможность грамотной работы заводов!", - прокомментировал директор ООО "Темпер" Сергей Доронин.

Источник: сайт Курганского арматурного завода «ТЕМПЕР»