ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АО “NAMANGANMASH” (УЗБЕКИСТАН): 12 ИЮНЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

12 июня 2019 г.в1500часов административном здании третьего этажа в малом зале, состоится общее собрание акционеров.
Повестка дня:
1. Отчёт Наблюдательного Совета общества по итогам деятельности общества за 2018 г.
2. Отчет исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 г.
3. Утверждение годового баланса за 2018 г.
4. Отчет ревизионной комиссии общества.
5. Отчёт внутреннего аудитора за 2018 г.
6. Утверждение заключения аудитора о финансово-хозяйственной деятельности АО за 2018 г.
7. Утверждение согласно национальным и мировым стандартам аудиторской организации на 2019финансово-хозяйственный год и определение максимального размера оплаты его услуг.
8. Распределение прибыли по итогам 2018 г.
9. Выборы членов Наблюдательного совета общества.
10. Выборы членов Ревизионной комиссии общества.
11. Продление трудового договора с действующим директором АО «Namanganmash»
12. Утверждение бизнес-плана общества на 2019 г.
13. Утверждение и определение предельного размера оплаты членам Наблюдательного совета и внутреннего аудита согласно устава АО.
14. С участием АО создать совместное предприятие и определить список имущества для хода в уставной фонд СП.
15. Утверждение Устава общества в новой редакции согласно внесённых изменений закона ЗРУ-531 от 20.03.2019года.
ИСТОЧНИК: ПРЕСС-ЦЕНТР ЗАВОДА «НАМАНГАНМАШ» (УЗБЕКИСТАН)