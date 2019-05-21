ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АО “NAMANGANMASH” (УЗБЕКИСТАН): 12 ИЮНЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

12 июня 2019 г.в1500часов административном здании третьего этажа в малом зале, состоится общее собрание акционеров.

Повестка дня:

1. Отчёт Наблюдательного Совета общества по итогам деятельности общества за 2018 г.

2. Отчет исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 г.

3. Утверждение годового баланса за 2018 г.

4. Отчет ревизионной комиссии общества.

5. Отчёт внутреннего аудитора за 2018 г.

6. Утверждение заключения аудитора о финансово-хозяйственной деятельности АО за 2018 г.

7. Утверждение согласно национальным и мировым стандартам аудиторской организации на 2019финансово-хозяйственный год и определение максимального размера оплаты его услуг.

8. Распределение прибыли по итогам 2018 г.

9. Выборы членов Наблюдательного совета общества.

10. Выборы членов Ревизионной комиссии общества.

11. Продление трудового договора с действующим директором АО «Namanganmash»

12. Утверждение бизнес-плана общества на 2019 г.

13. Утверждение и определение предельного размера оплаты членам Наблюдательного совета и внутреннего аудита согласно устава АО.

14. С участием АО создать совместное предприятие и определить список имущества для хода в уставной фонд СП.

15. Утверждение Устава общества в новой редакции согласно внесённых изменений закона ЗРУ-531 от 20.03.2019года.

ИСТОЧНИК: ПРЕСС-ЦЕНТР ЗАВОДА «НАМАНГАНМАШ» (УЗБЕКИСТАН)