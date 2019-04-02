С 1 ПО 31 МАЯ 2019 ГОДА СП «ТЕРМОБРЕСТ» УХОДИТ В ПЛАНОВЫЙ ОТПУСК.

В мае 2019 г. СП «ТермоБрест» традиционно будет находиться в очередном отпуске. Во время отпуска будет работать группа специалистов, которые будут заниматься приемом и обработкой заявок, оформлением коммерческих предложений и выставлением счетов на оплату. Отгрузка продукции в период с 01.05.2019 по 31.05.2019 производиться не будет.

Вся продукция, заказанная и оплаченная в период с 01.05.2019 по 31.05.2019, будет отгружена только после 31.05.2019 года и в строгом соответствии с поступлением платежей.

По материалам пресс-службы СП «ТермоБрест» ООО