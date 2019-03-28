KSB представит новинки на выставке НЕФТЕГАЗ-2019

С 15 по 18 апреля 2019 года в Москве пройдет 19-ая международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» (НЕФТЕГАЗ-2019). Посетите экспозицию KSB на выставке НЕФТЕГАЗ-2019 и познакомьтесь с новейшими разработками для нефтегазохимического комплекса.

Главной изюминкой стенда KSB будет новейший многоступенчатый насос CHTRa, разработанный в соответствии с требованиями API 610 и NACE для обеспечения высоких давлений, максимальной производительности и коррозионной стойкости, тип исполнения BB3. Эти насосы уже пользуются большим спросом в мире благодаря своим конструктивным преимуществам и широкому спектру областей применения: Нефтегазовая промышленность : нефтедобыча (месторождения, нефтяные платформы и подводное хранение)- поддержание пластового давления; очистка/закачка CO2, трубопроводный транспорт- перекачка сырой нефти, перекачка углеводородов (Бутан, Этан, Пропан), перекачка нефтепродуктов; нефтепереработка (НПЗ, Нефтехимия, Химия, ГПЗ)- как питательные насосы, для подачи сырья на гидроочистку, подачи абсорбента (очистка синтез газа), основной промывки (очистка синтез газа), подачи раствора амина, циркуляции раствора амина, подпитки водой и подачи амина, десульфуризации, циркуляции охлаждения, оборотного водоснабжения,

рекуперации гидравлической мощности. Энергетика -как питательные насосы, для подачи воды на производство пара в солнечной энергетике, перекачки пластовой воды в геотермальной энергетике, очистки/закачки CO2. Водоснабжение / Водоотведение- питательные насосы , обратный осмос. Горношахтная промышленность - питательные насосы, система подачи промывки на уплотнения, водоснабжение, откачка воды. Металлургическая промышленность - питательные насосы, гидросбив окалины.

Простая, жесткая и очень прочная конструкция обеспечивает легкое обслуживание и превосходную надежность. Конструкция гидравлической части позволяет легко установить насос без больших капитальных затрат.

CHTRa характеризуется в том числе компактными размерами и оптимальной металлоемкостью. Всего разработано 11 гидравлических типоразмеров для основных областей применения.

Приходите на стенд KSB и получите всю подробную информацию, документацию и техническую консультацию из первых рук.

По материалам пресс-службы KSB