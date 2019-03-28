СЕРТИФИКАЦИЯ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ DENDOR 2019

25 и 26 февраля на территории ЗАО «ЭНЕРГИЯ» — производителя и поставщика трубопроводной арматуры DENDOR – прошло обучение и сертификация сервисных инженеров компаний-дилеров из Вологды, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Тюмени, Сургута и Красноярска. По окончании обучения участникам были выданы именные сертификаты, подтверждающие право сервисного обслуживания продукции Dendor в течение 2019 года.

В рамках мероприятия руководство ЗАО «ЭНЕРГИЯ» отметило эффективную работу менеджеров по продажам своих партнеров. Лучшие менеджеры были награждены ценными подарками и памятными грамотами. Представители сервисных центров отметили важность проведения практических занятий на территории производства и поблагодарили руководство ЗАО «ЭНЕРГИЯ» за теплую атмосферу.

Компания DENDOR Valve Industrial известна своей трубопроводной арматурой на мировом рынке с 1992 года. Благодаря постоянному расширению компании на зарубежные рынки в 1999 году между DENDOR Valve Industrial и ЗАО «ЭНЕРГИЯ» был подписан контракт, и ЗАО «ЭНЕРГИЯ» становится уникальным дистрибьютором DENDOR Valve Industrial в России. За прошедшие 16 лет совместными усилиями компаний был совершен колоссальный рывок на российском рынке трубопроводной арматуры. Качество продукции DENDOR Valve Industrial признано как в Европе (ISO), так и в России (ГОСТ и ТУ). Среди профессионалов продукция известна своей надежностью и неприхотливостью в эксплуатации. Инженеры и конструкторы компании непрерывно работают над совершенствованием и увеличением ассортимента создаваемого оборудования, учитывая при этом пожелания и оценки потребителей.

По материалам пресс-службы Dendor