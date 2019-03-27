Grundfos представил новые модели погружных колодезных насосов

Grundfos выводит на российский рынок новые модели погружных колодезных насосов SB HF 5-55 и SB HF 5-70. Оборудование отличается от предшествующих моделей большими показателями напора и подачи. Преимуществами новых насосов также являются улучшенная конструкция и расширенная сфера применения.

GRUNDFOS SB – погружные колодезные насосы для систем водоснабжения. Они применяются для перекачивания чистой воды из колодцев, резервуаров и дождевых накопительных баков. «Новые модели GRUNDFOS SB HF 5-55 и GRUNDFOS SB HF 5-70 значительно отличаются от продуктов ранее существующей линейки. Так, корпус и рабочие колёса насосов выполнены из нержавеющей стали, что обеспечивает долгий срок службы. Максимальная глубина погружения увеличена до 15 м ниже уровня воды, что позволит использовать насос в более глубоких колодцах и скважинах», – говорит руководитель отдела продуктового менеджмента Департамента промышленного и бытового оборудования «Грунфдос» Максим Семёнов.

Новые модели имеют сетчатых фильтр из нержавеющей стали с диаметром перфорации 1 мм, что предотвращает попадание внутрь крупных частиц. Конструкция насоса включает в себя также поплавковый выключатель, который обеспечивает остановку работы насоса при низком уровне воды.

Концерн GRUNDFOS, ведущий мировой производитель насосного оборудования, был основан в 1945 г. в Дании. На данный момент 83 подразделения Концерна находятся в 56 странах мира. Общий объём производства – более 17 млн насосов в год. В России насосы GRUNDFOS известны с начала 1960-х годов. Первая поставка осуществлена в 1962 году. В 1998 году была основана дочерняя компания ООО «ГРУНДФОС». Первая очередь завода по производству насосного оборудования «ГРУНДФОС Истра» (г. Истра, Московская область) запущена в 2005 году, а в 2011-м завершено строительство второй очереди. В 2019 году ООО «ГРУНДФОС» представлено 27 представительствами во всех федеральных округах РФ, а также в Республике Беларусь. Насосы GRUNDFOS работают как на водоканалах Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Воронежа, Хабаровска, Сыктывкара, Подольска, Иванова, Ярославля и ряда других городов, так и на иных объектах ЖКХ и ряде крупнейших российских промышленных предприятий, аэропортов и спортивных сооружений.

По материалам пресс-службы «Грундфос»