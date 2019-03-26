АСТИМА ПРОДЛИЛА ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ

С 18.03.2019 гарантийный срок на всю линейку оборудования АСТА увеличивается до 2 лет с момента продажи.

Качество и надежность продукции производства компании АСТИМА подтверждает 5-летний опыт эксплуатации промышленной арматуры торговой марки АСТА. Отсутствие нареканий, положительные отзывы от заказчиков и широкая география поставок продукции АСТА на объекты в РФ и за рубежом (Беларусь, Украина, Казахстан, Армения) подтверждают высокие эксплуатационные характеристики продуктов АСТА. Увеличение гарантийного срока – еще одно подтверждение высокого уровня качества продукции АСТА.

Предприятие Астима® было основано в 2011 году. Основное направление деятельности – разработка и производство регулирующей и специальной трубопроводной арматуры для теплоснабжения, водоснабжения, пароконденсатных систем, а также для различных отраслей промышленности. ООО «Астима» является официальным участником ВЭД, осуществляя поставки продукции и комплектующих более десяти иностранных заводов. В сотрудничестве с нашими зарубежными коллегами мы успешно реализовали несколько проектов по локализации отдельных этапов производства, а по ряду позиций весь цикл производства был полностью перенесен в Россию. Помимо совместных проектов, наш конструкторский отдел осуществляет разработку продукции полностью собственной конструкции под торговой маркой АСТА®. Данные наработки позволяют внедрять в собственное производство изделия полного цикла, доля собственного участия в котором выше 75%.

По материалам пресс-службы ООО «АСТИМА»