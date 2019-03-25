УЗСА прошел второй этап сертификационного аудита системы менеджмента качества

ООО «Уральский завод специального арматуростроения» успешно прошел второй этап сертификационного аудита системы менеджмента качества. В ходе аудита предприятие продемонстрировало свои наработки в области организации системы менеджмента качества (СМК) для достижения соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) и требованиям стандарта СТО Газпром 9001-2012 в системе добровольной сертификации «Интергазсерт». По результатам аудита, группа экспертов Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» рекомендовала предприятие к сертификации с выдачей соответствующих Сертификатов Соответствия СМК сроком на три года.

Ранее, в октябре 2018г., предприятие получило Сертификаты Соответствия СДС «Интергазсерт» на свою продукцию, производимую согласно Техническим Условиям (ТУ) предприятия.

ООО «УЗСА» — это предприятие, созданное для решения задач, связанных с импортозамещением кранов шаровых специального назначения, применяемых в газовой промышленности при добыче и транспортировке газа, объектах его подготовки, переработки и хранения. Продукция изготавливается с использованием высокоточного и высокотехнологичного оборудования в соответствии техническими условиями и требованиями Заказчика. Технические условия полностью соответствуют СТО Газпром 2-4.1-212-2008, СТО Газпром 2-4.1-1108-2017 и отвечает ведущим мировым и российским стандартам.

По материалам пресс-службы ООО «УЗСА»