На выставке «Нефтегаз-2019» компания АУМА представит электрогидропривод

Компания «ПРИВОДЫ АУМА» приглашает Вас посетить стенд 22B25 в Зале 2 Павильона 5 на выставке Нефтегаз-2019, которая пройдет с 15 по 18 апреля в ЦВК «Экспоцентр» в Москве. На выставке компания АУМА представит еще одно отказобезопасное решение –электрогидропривод. Данный привод может быть изготовлен с пружинным возвратом (одностороннего действия) для обеспечения аварийной функции при отключении силового питания.

Отличительная особенность предлагаемых электрогидравлических приводов состоит в отсутствии внешней трубной обвязки, что обеспечивает компактность конструкции и множество вариантов компоновки. Встроенные насосы развивают давление во внутренней системе до 210 бар и перекачивают до 3,3 литров масла в минуту. Потребляемая мощность для всех типоразмеров приводов составляет не более 1,1 кВт. Скорость позиционирования приводов регулируется как в штатном, так и в аварийном режимах.

Специалисты компании с готовностью предоставят подробную информацию об этих электроприводах и другой продукции АУМА, а также ответят на все возникшие вопросы.

Вот уже более 50 лет компания AUMA (Armaturen- Und Maschinen-Antriebe , с нем. «приводы для арматуры и машинные приводы») является одним из лидеров рынка по производству электроприводов и редукторов для автоматизации трубопроводной арматуры. Оборудование AUMA находит широкое применение в энергетике, водоснабжении, нефтегазовой, химической и других отраслях промышленности.

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»