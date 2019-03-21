АТОММАШ ПОДТВЕРДИЛ СТАТУС «ПРЕДПРИЯТИЕ — ЛИДЕР ПСР»

Волгодонский филиал «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) подтвердил звание «Предприятие — Лидер Производственной системы Росатом (ПСР) 2018». Статус «Лидер ПСР» присуждают по итогам системной работы предприятия в течение года. Звание подтверждает высокий уровень внедрения на заводе системы бережливого производства, направленной на повышение эффективности и сокращение всех видов потерь в бизнес и производственных процессах.

Ключевым событием, предшествующим подтверждению статуса, стала Развивающая партнерская проверка качества (РППК). Эксперты — представители предприятий Росатома — проверили завод по трем направлениям: ПСР-образцы, ПСР-потоки и система обучения. Рабочие группы РППК вне рамок запланированного маршрута посетили участок трубопроводной арматуры и участок изготовления образцов-свидетелей. Эксперты отметили высокий уровень развертывания ПСР, осведомленность персонала и соответствие рабочих мест принципам 5С.

Напомним, Волгодонский филиал АО «АЭМ-технологии» получает звание «Лидера ПСР» третий год подряд. Производственная система Росатом обеспечивает рост производительности производственных процессов, снижение себестоимости продукции и повышение качества рабочего и управленческого труда. Кроме того, ПСР направлена на борьбу с любыми потерями: излишние складские запасы, межоперационные заделы, время простоя, лишние перемещения.

По материалам пресс-службы АО «АЭМ»