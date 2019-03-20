Трубодеталь ввела в строй новый стан индукционной гибки труб малого диаметра

На заводе «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь», г. Челябинск, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва) начал работать стан индукционной гибки труб производства немецкой компании AWS Schäfer Technologie GmbH. Новое оборудование позволяет производить гнутые отводы малого диаметра в диапазоне от 57 до 530 миллиметров. При этом изделия могут быть изогнуты в нескольких пространственных плоскостях с большим радиусом гиба. На новом стане уже выпустили первую партию отводов для компании «Газпром». «Завод «Трубодеталь» системно проводит работу по модернизации существующего оборудования и наращиванию технических мощностей, – отметил управляющий директор предприятия Евгений Баранов. – Это помогает нам не только укреплять свое присутствие на рынке нефтегазовой отрасли, но и диверсифицировать производство, осваивая новые рынки, удовлетворять растущие с каждым годом требования наших ключевых заказчиков к качеству и характеристикам продукции».

Технология индукционной гибки труб более проста в сравнении с технологией производства крутоизогнутых штампосварных отводов: не нужно выполнять много последовательных операций – труба нагревается токами высокой частоты и загибается на нужный угол. Завод «Трубодеталь» сотрудничает с компанией AWS Schäfer Technologie GmbH с 2012 года. Тогда на участке по изготовлению отводов впервые было установлено оборудование этой фирмы, показавшее со временем высокую производительность и надежность. Недавно специалисты из Германии модернизировали его, благодаря чему по своим характеристикам он сравнялся с новым оборудованием. Ранее «Трубодеталь» модернизировала под требования «Газпрома» стан индукционной гибки труб PB-1600 от бельгийской компании CB&I Cojafex B.V.

По материалам пресс-службы ОМК