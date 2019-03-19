23 марта 2019 года в Токсово пройдёт гонка памяти А. П. Епишова

ЕПИШОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ (05.03.1961 – 04.01.2019) - любитель и ветеран лыжных гонок, новатор и энтузиаст, который внёс значимый вклад в развитие любительского лыжного спорта в Северо-Западном регионе России. По образованию и призванию Александр Павлович был инженером-изобретателем, долгое время работал в лаборатории уплотнительной техники ЦКБ Машиностроения.

Лыжными гонками он увлёкся в молодости, и пронёс любовь к лыжному спорту через всю свою жизнь. Основанная им научно-производственная компания «ИЛЬМА» на протяжении многих лет являлась главным спонсором Санкт-Петербургской федерации лыжных гонок (СПб ФЛГ), официальным партнёром Федерации лыжных гонок Ленинградской области, Генеральным спонсором Любительского Лыжного Союза, а позднее – соучредителем и Генеральным партнёром Клуба любителей лыжных гонок Санкт-Петербурга (КЛЛГ) - приемника традиций ЛЛС. На этапе становления этой региональной некоммерческой организации «ИЛЬМА» оказала содействие Клубу, направленное на развитие, пропаганду и популяризацию любительских и ветеранских лыжных гонок в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Среди других важных направлений партнёрства «ИЛЬМЫ» и КЛЛГ стало повышение уровня и результативности участия членов Клуба на международных и всероссийских соревнованиях, а также обеспечение социальной защиты, прав и интересов спортсменов-любителей и ветеранов, тренеров, судей и других специалистов, работающих в сфере любительских и ветеранских лыжных гонок.

С 2003 по 2005 год Александр Павлович занимал пост Президента СПб ФЛГ, а позднее - вице-президента этой организации. На протяжении многих лет он лично оказывал финансовую поддержку юношеским и ветеранским лыжным командам и одарённым молодым лыжникам. В этот период с целью популяризации лыжных гонок и улучшения условий для занятий спортом, рабочей группой под руководством Александра Павловича был разработан некоммерческий проект «Токсовский лыжный марафон – активный отдых круглый год». В рамках этого проекта были привлечены средства заинтересованных сторон для комплексного обслуживания лесопарковой зоны «Токсово – Кавголово» и приведения в порядок летних пешеходных и беговых маршрутов и лыжных трасс с последующим развитием инфраструктуры.

В 2003 году «ИЛЬМА» выступила официальным спонсором Токсовского Международного лыжного марафона. А в июле 2004 года благодаря усилиям «ИЛЬМЫ» состоялось уникальное событие - международные соревнования сильнейших лыжников на лыжероллерах на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. За гонками наблюдали тысячи болельщиков. Это спортивное событие стало настоящим праздником для жителей и гостей Санкт-Петербурга, а также для всех лыжников, участвовавших в забеге. С тех пор мероприятие «Спринт на Дворцовой» стало ежегодным, привлекая внимание любителей спорта и профессионалов, укрепляя авторитет Санкт-Петербурга, как центра развития лыжного спорта, и сближая его с такими европейскими городами, как Дюссельдорф и Стокгольм, где на главных городских площадях также проводятся лыжероллерные соревнования.

По инициативе Александра Павловича в октябре 2014 года в п. Токсово Ленинградской области впервые в истории лыжных гонок прошла уникальная гонка на лыжероллерах «Handmade Race», которая стала традиционной. Отличительной особенностью гонки является классический, так называемый, «бесшажный» стиль передвижения («double polling»), при котором лыжник толкается только руками, а толчки ногами не используются. Такой технический формат гонки предъявляет серьёзные требования к уровню скоростно-силовой подготовки спортсменов. В том числе, благодаря этим соревнованиям стиль «Handmade Race» становится всё более популярным, не только среди молодых лыжников, но и среди ветеранов.

Александр Павлович был участником и призёром многих любительских российских и международных соревнований по лыжным гонкам. Он прилагал огромные усилия для развития лыжного спорта в Северо-Западном регионе, заражая окружающих своим энтузиазмом и подавая пример коллегам по работе, партнёрам по бизнесу. Даже скептики, которые не верили в существование социально ответственного бизнеса, становились единомышленниками и участниками любительского спортивного движения. Уход Александра Павловича из жизни – это невосполнимая потеря для его близких и друзей. Но память о нём живёт, а его соратники из КЛЛГ продолжают развитие, давая возможность молодым лыжникам и ветеранам лыжных гонок проявить себя и достойно выступать на российских и международных соревнованиях, отстаивая честь и укрепляя традиции петербургской лыжной школы.

Место проведения гонки памяти: УТЦ "Кавголово", п. Токсово, ул. Лесгафта, 31. Регистрация на сайте reg.utc-kavgolovo.ru.

По материалам пресс-службы ООО «ИЛЬМА»