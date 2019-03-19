ПЕНЗЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД ВОЗОБНОВИЛ ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ

Как сообщают владельцы, Пензенский арматурный завод вышел из кризиса и переходит на новый уровень развития. Еще в январе этого года, представитель производства рассказал, что наблюдаются перспективы обновления технологического оборудования и восстановление производства запорной арматуры, расширение номенклатуры выпускаемой продукции.

В жизни предприятия наступил новый этап, ознаменованный масштабными переменами и перспективными проектами. На сегодняшний день активными темпами идет модернизация производства. В частности, закупается новое оборудование и осуществляется реорганизация производственных мощностей.

Ранее сообщалось, что на 29 января 2018 года реестр кредиторов «ПАЗ» сформирован на сумму порядка 36 млн. рублей. Кроме того, в суде рассматриваются новые требования налоговиков на 9 млн. рублей, которые, вероятно, также будут включены в реестр. Общая «кредиторка» «ПАЗ» в январе 2018 составляла порядка 100 млн. рублей. При этом больше половины этой суммы возникло уже после введения процедуры наблюдения. Предприятие задолжало своим работникам свыше 24 миллионов рублей. В июле после вмешательства прокуратуры задолженность была погашена. В начале года на заводе трудилось 54 рабочих (раньше работало около 200 человек), которые арендуют несколько цехов и производят собственную продукцию, не связанную с основной деятельностью предприятия.

За более чем полувековую деятельность ОАО «ПАЗ» стало одним из ведущих предприятий арматуростроения в России, специализирующееся на производстве запорной трубопроводной арматуры диаметром от 2 до 80 мм и давлением до 70 МПа. Многолетний опыт конструирования и производства арматуры позволил завоевать «ПАЗ» высокую репутацию среди потребителей, чьи разнообразные запросы возлагают на предприятие большую ответственность за выпуск качественной, технически совершенной продукции. Арматура производства ОАО «ПАЗ» предназначена для химической, нефтяной и газовой промышленности, атомной энергетики, широко используется в производстве холодильного, компрессорного, медицинского оборудования, в жилищном хозяйстве и коммунальных сетях тепло-, водо- и газоснабжения. Высокое качество продукции и менеджмента на ОАО «ПАЗ» подтверждено сертификатами стандарта ГОСТ ISO 9001:2011, Госстандарта России, наградами и призами международных форумов в Мадриде и Каннах. Концепция работы ОАО «ПАЗ» — создание и вывод на рынок запорной трубопроводной арматуры изделий с максимально конкурентными преимуществами, адаптированных для конкретного заказчика, не снижая привычно высоких характеристик продукции.

По материалам СМИ