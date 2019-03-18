Антикавитационный трим клапана Emerson помогает повысить эксплуатационную готовность и безопасность оборудования

Трим клапана Fisher™ Cavitrol Hex для сложных условий эксплуатации снижает или устраняет кавитацию, что позволяет улучшить эффективность поворотного клапана и продлить его срок службы

Для регулирующих поворотных клапанов Fisher Vee-Ball™ теперь есть антикавитационный трим Cavitrol™ Hex для снижения или устранения кавитационной вибрации. Жесткие условия эксплуатации не влияют на превосходные эксплуатационные характеристики трима Cavitrol Hex, благодаря чему достигаются эффективная работа клапанов и повышенная безопасность оборудования.

Кавитация — это образование и схлопывание пузырьков пара в потоке жидкости по причине изменения скорости потока и его давления. У неконтролируемой кавитации в регулирующих клапанах существует 3 основных нежелательных эффекта: повышенная вибрация, повреждение оборудования и ухудшение управления потоком.

Вибрация может повредить оборудование и сократить срок его службы. При износе оборудования управление потоком не может выполняться на должном уровне, что отрицательно влияет на эксплуатационную готовность, эффективность и производительность оборудования. Если вовремя не предпринять меры для устранения повышенной вибрации, условия работы могут стать небезопасными. Антикавитационный трим Fisher Cavitrol Hex существенно уменьшает вибрацию и снижает или устраняет кавитацию для повышения безопасности оборудования. Трим Cavitrol Hex доступен для поворотных регулирующих клапанов Fisher V150, V200 и V300. Его можно легко модифицировать для установленных ранее клапанов Vee-Ball с минимальными изменениями в корпусе клапана. Этот трим можно установить в клапаны Vee-Ball номинального диаметра от NPS4 до NPS12 (DN100…DN300). Трим обеспечивает высокую пропускную способность газов, водяного пара и жидкостей. Для определенных эксплуатационных требований есть различные металлические и мягкие седла шара. При применении трима Cavitrol Hex не изменяется ни герметичность, ни предельные температуры клапана, ни уплотнение шар/седло.

По материалам пресс-службы Emerson