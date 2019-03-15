АДЛ ОТМЕТИЛИ ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ КОЛОМЕНСКОГО ОКРУГА

1 марта 2019 года в ДК «Тепловозостроитель» состоялось торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов социально-экономического развития городского округа Коломна в 2018 году и планах на новую пятилетку.

После отчета глава городского округа Коломна Лебедев Денис Юрьевич провел церемонию награждения трудовых коллективов и сотрудников предприятий за успехи в работе, достигнутые в 2018 году. На этой церемонии предприятие АДЛ в лице директора производства Абашова Сергея Юрьевич было награждено дипломом за большой вклад в социально-экономическое развитие Коломенского городского округа и активное участие в общественной и социальной жизни.

На мероприятии присутствовали министр ЖКХ Московской области Хромушин Евгений Акимович, министр потребительского рынка и услуг региона Посаженников Владимир Владимирович, депутаты и члены Общественной палаты муниципалитета, деятели культуры и науки, а также руководители крупнейших предприятий.

АДЛ занимает лидирующее положение в области разработки, производства и поставок инженерного оборудования для секторов ЖКХ и строительства, а также технологических процессов различных отраслей промышленности.

По материалам пресс-службы АДЛ



