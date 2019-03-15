ТЕКОФИ ОТКРЫЛ НОВЫЙ СКЛАД В СПБ

Компания ТЕКОФИ РУС продолжает свое развитие – на сайте компании появилась ноовсть об открытии склада хранения в г.Санкт-Петербург с 06/03/2019.Наличие продукции на складе в Спб позволит обеспечить поставки оборудования TECOFI на объекты северно-западного региона в кратчайшие сроки.

Компания TECOFI SAS была основана в городе Лионе 30 лет назад как производитель и поставщик широкой гаммы запорной арматуры для всех отраслей промышленности. TECOFI является одним из лидеров в секторе водоснабжения, водоотведения, кондиционирования, целлюлозно-бумажной, химической, металлургической и энергетической промышленностей. Компания TECOFI представлена более чем в 80 странах благодаря своей развитой сети дистрибьюторов и представителей, обеспечивающих техническую, коммерческую и логистическую поддержку.

По материалам пресс-службы Tecofi