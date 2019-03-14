УСПЕЙТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В «ШКОЛЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ» 15 МАРТА 2019 ГОДА

Компания «ИЛЬМА» приглашает технических специалистов принять участие в учебно-практическом семинаре «Герметизация разъёмных соединений ответственного оборудования. Мировые тенденции и российский опыт. Особенности подбора и эксплуатации современных и эффективных промышленных уплотнений». Семинар состоится 15 марта 2019 г. в Санкт-Петербурге, в Учебном центре компании «ИЛЬМА» по адресу: ул. Генерала Хрулева д. 8. Ознакомиться с программой семинара »»»

Данное мероприятие пройдёт в рамках проекта «Школа герметизации», целью которого является развитие теоретических и практических навыков в области уплотнительной техники у специалистов предприятий различных отраслей. Семинары организованы таким образом, чтобы максимально способствовать решению конкретных задач каждого из участников, а также обмену опытом между специалистами, которые непосредственно занимаются выбором и установкой уплотнений в разъёмные герметичные соединения. Подробнее о проекте «Школа герметизации» »»»

На семинаре специалисты научно-производственной компании «ИЛЬМА» продемонстрируют технические и экономические преимущества от применения современных технологий герметизации, а также дадут практические рекомендации по выбору, монтажу и эксплуатации промышленных уплотнений. Участники семинара пройдут обучение для работы в бесплатной расчетной программе KLINGER Expert, с помощью которой можно подобрать подходящий уплотнительный материал для заданных условий эксплуатации. О программе KLINGER Expert »»»

В рамках семинара также запланирована экскурсия на производство компании «ИЛЬМА», а также практикум по вырезке фланцевых прокладок из листовых материалов на мобильном немецком оборудовании Peters. Описание оборудования Peters »»»

Получить дополнительную информацию о семинаре и зарегистрироваться для участия в нем можно по электронной почте: pr@ilma-sealing.com. Участие в семинаре – бесплатное. Количество мест ограничено. Просим регистрироваться заранее.

Заявка на участие »»»

Часто задаваемые вопросы »»»

По материалам пресс-службы ООО «Ильма»