ГУП ТЭК СПБ ВКЛЮЧИЛ КОНТУР И СТАРОРУСПРИБОР В ЧИСЛО РЕКОМЕНДОВАННЫХ ПОСТАВЩИКОВ СЗФО

В конце февраля Технический совет ГУП «ТЭК СПб» («Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга») принял решение о включении предприятий «Контур» и «Старорусприбор», входящих в состав Корпорации «Сплав», в число производителей, чья продукция рекомендована для использования на объектах одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Запада в качестве замещения импортного оборудования.

Михаил Плясунов, директор по поставкам общепромышленного оборудования МК «Сплав»:

— С начала этого года велась совместная работа коммерческих и технических служб «Контура», проектно-конструкторского института «Атомармпроект» и завода «Старорусприбор» с целью включения нас в число производителей, рекомендованных для сотрудничества проектным и эксплуатирующим организациям. Решением Технического совета производимая нами трубопроводная арматура, а также сильфонные компенсаторы, горелки, системы отбора проб рекомендованы для применения на объектах и тепловых сетях ГУП «ТЭК СПб». Это открывает нам более широкие возможности по участию в тендерах и новых проектах, реализуемых на подведомственных ГУП «ТЭК СПб» объектах».

ГУП «ТЭК СПб» занимает порядка 50% рынка тепловой энергетики Санкт-Петербурга. Это один из ведущих поставщиков тепловой энергии – предприятие снабжает теплом и горячей водой более 15 тыс. домов, зданий, социальных и производственных объектов города.

По материалам пресс-службы МК «Сплав»