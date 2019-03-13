ТПА И НПАА ПРИГЛАШАЮТ К УЧАСТИЮ В КРУГЛОМ СТОЛЕ ПО ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЕ В РАМКАХ MIOGE 2019

Просим рассмотреть возможность участия в Круглом столе «Трубопроводная арматура для нефтегазового комплекса. Особенности рынка. Вопросы повышения надежности эксплуатации арматуры в нефтегазовом комплексе», который организован совместно Отраслевым ИАЦ НПАА и журналом ТПА в рамках Деловой программы 16-й Международной выставки «НЕФТЬ и ГАЗ»/MIOGE 2019.

Время и место проведения: 24 апреля 2019 года с 13:15 до 15:15 в МВЦ «Крокус Экспо» (Москва), Павильон 3, зал Технической программы выставки MIOGE.

Мероприятие состоит из 2 секций. Модераторы: ООО «Отраслевой ИАЦ НПАА», Д. Г. Грак, главный редактор журнала «ТПА».

Секция 1. Промышленная трубопроводная арматура для нефтегазового комплекса. Особенности рынка

Темы для обсуждения:

- анализ результатов тендерных закупок ключевых потребителей в рамках ФЗ-223 в 2018 году;

- результаты обращения НПАА в структуры ПАО «Газпром» относительно усовершенствования условий сертификации трубопроводной арматуры в СДС «Интергазсерт».

Секция 2. Вопросы повышения надежности эксплуатации арматуры в нефтегазовом комплексе

Темы для обсуждения:

- о необходимости создания Памятки «ГАЗ-КОНТРОЛЬ» для жильцов многоквартирных домов и перечня безопасных типов и видов трубопроводной арматуры для организаций Газпром Межрегионгаз ПАО «Газпром»;

- диагностирование трубопроводной арматуры в нефтегазовом комплексе как способ повышения надежности её эксплуатации;

- оценка потенциала российских производителей трубопроводной арматуры для нужд НГК. Точка зрения потребителя.

Участие без презентации бесплатное. Вход свободный.

Регистрация: Анастасия Тер-Матеосянц, генеральный директор ООО «Отраслевой ИАЦ НПАА»;

e-mail: info@npa-arm.org

тел./факс: 8 (812) 318-19-20

моб. тел.: +7 (911) 286-20-49

Skype: anastasiyarepkina

http://npa-iac.ru/

Д. Г. Грак, главный редактор ТПА,

+7 921 932 0897 (дополнительные вопросы)