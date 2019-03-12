СИБГАЗСТРОЙДЕТАЛЬ открывает с «Ростехом» новое предприятие

Омский завод «Сибгазстройдеталь» с госкорпорацией «Ростех» открывает новую площадку для производства штампованных металлических конструкций на базе петербургского завода «Краснознаменец».

Оператором нового производства выступит ООО «Охтапромдеталь», зарегистрированное в Санкт-Петербурге 22 февраля 2019 года. Уставной капитал общества (10 млн рублей) поделен между АО «Научно-производственное предприятие «Краснознаменец» (51%) и омским ЗАО «Завод «Сибгазстройдеталь» (49%).

Основными специализациями нового завода станет производство стальных труб, профилей, фитингов, гидравлического и пневматического силового оборудования, арматуры трубопроводной, машин и оборудования для металлургии, строительство зданий, инженерных коммуникаций, проведение земляных, кровельных и электромонтажных работ, работа по монтажу и сборке конструкций, оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

Для справки:

Омский завод «Сибгазстройдеталь» является постоянным поставщиком деталей трубопроводов для «Газпрома», «Роснефти», «Росатома». Годовая выручка ЗАО составляет 2 млрд рублей. Завод контролируется структурами уральских бизнесменов Юрия Ануфриева и Ирины Михель.

ООО «Охтапромдеталь» зарегистрировано по адресу, где в настоящее время располагается «Краснознаменец». Сам завод — 100-процентная «дочка» госкорпорации «Ростех».

По материалам СМИ