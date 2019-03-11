Emerson приглашает на консультационные семинары

О новинках и современных тендоматизации – бесплатно, за 3 дня на площадке нового завода Метран в Челябинске. Проверенный успешным опытом с 2006 года формат консультационных семинаров Emerson возвращается.

познакомьтесь с принципами организации производства Эмерсон, посетив производственную площадку ПГ «Метран» получите актуальную информацию о средствах измерения и комплексах автоматизации узнайте о современных решениях Эмерсон для различных отраслей промышленности проверьте новые знания на практике в учебной лаборатории задайте острые вопросы техническим специалистам компании С графиком семинаров можно ознакомиться на сайте компании – www.emerson.com/ru-ru

По материалам пресс-службы Emerson