ГАЗ-КОНТРОЛЬ – методичка по безопасной эксплуатации газового оборудования многоквартирных домов и др. зданий и сооружений

24 апреля 2019 года в Москве в рамках выставки НЕФТЬ И ГАЗ/MIOGE-2019 состоится совместный семинар НПАА и журнала ТПА по надежности нефтегазовой арматуры. Во время семинара будет представлен доклад Д. Г. Грака о возможности создания Методички «ГАЗ-КОНТРОЛЬ» по безопасной эксплуатации газового оборудования многоквартирных домов и др. зданий. Начало семинара – в 13 часов 15 минут.

Техническая программа семинара в приложении.

Переписка и обсуждение возможности создания бесплатной Методички «ГАЗ-КОНТРОЛЬ» для абонентов «Газпром Межрегионгаз» во всех субъектах Российской Федерации

Первичное письмо для рассылки членам редколлегии журнала ТПА

Просим рассмотреть предложение по созданию новой методички для жильцов многоквартирных домов (включая малоквартирные и индивидуальные) под условным названием «ГАЗ-КОНТРОЛЬ» по безопасной эксплуатации газового оборудования. Методичка будет раздаваться бесплатно всем абонентам «Газпром Межрегионгаза» по субъектам Российской Федерации.

История вопроса

В 2013 году Группой ТПА был издан справочник по техническим системам многоквартирного дома, в котором в Разделе 4 «Газоснабжение» содержались описание и все требования по безопасной эксплуатации газовой трубопроводной арматуры и оборудования (см. приложения). Техногенные катастрофы с человеческими жертвами в последние годы остро подняли проблему безопасности при производстве, монтаже и эксплуатации газового оборудования в многоквартирных домах.

Просим сообщить Ваше мнение о возможности создания Методички "ГАЗ-КОНТРОЛЬ", используя указанные наработки с обновлением новейшими ПБ и НТД в 2019 года. А также есть ли смысл обсуждать в рамках этого проекта создание перспективного перечня безопасных типов и видов трубопроводной арматуры для организаций «Газпром Межрегионгаз» (клапаны термозапорные типа КТЗ, механические датчики загазованности, запорно-предохранительные и комбинированные клапаны и т.д.)?

Д. Г. Грак, журнал ТПА, 4 марта

Ответы на письмо

С. А. Золотаревский, генеральный директор ООО «НПФ «РАСКО», Москва:

«Вопрос обеспечения безопасной эксплуатации газового оборудования является крайне актуальным как для многоквартирных домов (МКД), так и малоквартирных (типа таунхаусов) и индивидуальных жилых домов. Просто в МКД, как мы знаем из печального опыта, последствия гораздо серьезнее и масштабнее. Соответственно, и "методичка" в этом вопросе необходима. Только вот вопрос: что в ней писать? Т.к. существующие ПБ на практике не применимы по причине невозможности их использовать жителями. Пока потребители вынуждены фактически руководствоваться памяткой, датированной примерно 50-ми годами прошлого века (см. вложенный файл). А в целом вопрос, повторяю, считаю крайне важным и актуальным!

Н. Н. Коленко, ген. директор НПО «Аркон», Москва:

1. Считаю, что создание Методички - это нужно и важно.

Безусловно, она должна быть согласована с газоподающими организациями.

2. Полагаю, что создание новых видов арматуры необходимо не только для систем газоснабжения зданий, но и квартир или, в крайнем случае, подъездов. Все это должно быть внесено в соответствующие документы, без которых не возможна была бы сдача в эксплуатацию зданий, где предусмотрены системы газоснабжения.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Техническая программа семинара >>> [710.1 Kb] (cкачиваний: 3)

Памятка времен Хрущева >>>

По информации Маркетингового центра ТПА