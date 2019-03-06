DANFOSS A/S ПОДВЕЛ ИТОГИ 2018 ГОДА

По итогам 2018 г. продажи концерна Danfoss A/S увеличились на 271 млн евро и составили 6,1 млрд евро, что соответствует 7%-ному росту. Прибыль достигла 648 млн евро.

Положительная динамика была характерна для всех сегментов компании, а подразделение Danfoss Power Solutions продемонстрировало наиболее высокие финансовые результаты.

«Продажи компании стабильно растут – это результат реализации стратегии, направленной на увеличение доли рынка. Глобальные тренды развития общества требуют применения все более интеллектуальных решений, повышающих эффективность и сохраняющих окружающую среду, и наши продукты как нельзя более отвечают этим требованиям», – говорит Ким Фаусинг, президент и исполнительный директор Danfoss A/S.

Компания продолжает инвестировать в цифровые технологии, в 2018 г. в инновации была направлена рекордная сумма: 225 млн евро, что составило 4,2 % от продаж. В течение года компания объявила о шести приобретениях, призванных усилить ключевые направления бизнеса цифровыми разработками и решениями для электрификации.

«Мы стремимся предлагать клиентам инновационные и конкурентные решения, соответствующие их запросам. У нас есть четкое понимание, какие действия следует произвести для сокращения энергопотребления и вредных выбросов в атмосферу, и вместе с тем – для повышения продуктивности. Текущая ситуация стимулирует переход транспорта (сельскохозяйственных машин, морских судов, автомобилей и других) на гибридные или полностью электрические источники питания, а также на повсеместное применение цифровых технологий, повышающих эффективность инфраструктуры и зданий», – отмечает Ким Фаусинг.

«Кроме того, усиливается фокус на внедрение постановлений Парижского соглашения и целей ООН по устойчивому развитию. Они полностью согласуются с миссией нашей компании: в нашем портфолио представлен широкий ряд решений с коротким сроком окупаемости, что привлекательно для наших партнеров. И конечно же, мы сами не сидим сложа руки: уже более 10 лет мы работаем над снижением выбросов СО2 и повышением энергоэффективности наших собственных заводов», добавляет он.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»