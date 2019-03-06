СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР КСБ В МОСКВЕ СООТВЕТСТВУЕТ МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ

Производственный комплекс ООО «КСБ», построенный в Москве, постепенно начинает жить полноценной жизнью. В феврале 2019 года получено разрешение на ввод комплекса в эксплуатацию, завершается процесс переезда и переноса производственных и сервисных мощностей.

В связи с этим Москву с рабочим визитом посетил вице-президент Service Support KSB SE & Co. KGaA г-н Петер Райш. Целью его визита было проведение технического аудита нового сервисного центра ООО «КСБ» на территории производственного комплекса.

В любом сервисном подразделении KSB, независимо от его локализации, должна быть единая структура организации технологических процессов. Например, ремонт насосов обязательно подразумевает наличие оборудованных зон для поэтапного и последовательного выполнения сервисных манипуляций. Так, входная зона, куда поступает насос, должна быть оборудована таким образом, чтобы обеспечить всестороннюю подготовку агрегата (очистку, мойку) к дальнейшему осмотру и диагностике; должна быть отделена зона демонтажа и разборки; ремонтная и монтажная зоны; покрасочная камера; зоны упаковки, выхода готовой продукции и отгрузки.

Такая технологическая цепочка в KSB стандартизована и унифицирована для всех сервисных центров по всему миру, что обеспечивает соответствие выполняемых ремонтных работ уровню и качеству, гарантированным брендом KSB, независимо от страны предоставления услуг. Для этого специалисты подразделения Global Service Support KSB SE & Co. KGaA регулярно проводят инспекционные осмотры локальных сервисных структур для подтверждения их соответствия стандартам KSB или корректировки их организации и функционирования.

По результатам технического аудита нового сервисного центра ООО «КСБ» в Москве Петер Райш в своем официальном отчете подтвердил его готовность к работе и соответствие стандарту KSB как по техническому оснащению для обслуживания всех типов насосов, так и по планированию структуры его работы. Он также дал ряд рекомендаций, которые необходимо учесть для обеспечения более эффективной и слаженной работы, например, относительно маркировки рабочих зон, разметки движения и пр.

На следующем этапе планируется проведение технологического аудита, во время которого будет подтверждаться соответствие квалификационной подготовки российского сервисного персонала, алгоритмизации технологических процессов и ремонтных работ установленным стандартам концерна. Так, например, обслуживание оборудования по стандарту ISO 9001 требует соблюдения специально разработанных процедур приемки оборудования к ремонту, входного контроля, документооборота и т.п. Только в случае строгого соблюдения всех этих правил концерна сервисному центру разрешено оказывать услуги под брендом KSB.

По материалам пресс-службы ООО «КСБ»