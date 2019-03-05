«Арматура ГмбХ» на переговорах с Индийской корпорацией по атомной энергии

В период с 27-го февраля по 4 марта сотрудники Арматура ГмбХ посетили Индийскую корпорацию по атомной энергии для переговоров по уже заключенным договорам поставок продукции MIV для АЭС (снятие замечаний) и по заказам, которые планируется взять в работу. Встреча проходила в головном офисе NPCIL (Nuclear Power Corporation of India, сокр. NPCIL) в городе Мумбаи.

«Арматура ГмбХ» поставляет дисковые затворы – 2-х, 3х эксцентриковые, центричные запорные, отсечные, запорно-регулирующие затворы Ду до 3000 и более производства Metalska industrija Varazdin (MIV) комплектно с электро-, пневмо-, гидравлическими и ручными приводами ведущих мировых производителей; исполнение: фланцевое, под приварку, межфланцевое.

* 2х эксцентриковые дисковые затворы DN100-4000, PN2,5-40 ANSI 150-300;

* 3х эксцентриковые дисковые затворы DN100-3000 PN10-150 ANSI 150-900.

По материалам пресс-службы «Арматура ГмбХ»