АДЛ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВИНКИ 2019 ГОДА

ПОПЛАВКОВЫЕ КЛАПАНЫ «ГРАНРЕГ» ПРЯМОЙ И УГЛОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

Запущено серийное производство двух новых серий поплавковых клапанов «Гранрег» с фланцевым присоединением DN 25–200/PN 1,0 МПа: КАТ90 — прямой конструкции и КАТ91 — угловой. Клапаны предназначены для автоматического контроля уровня жидкостей температурой до 90 °C в емкостях и резервуарах, а также перекрытия подачи данных жидкостей при достижении максимально допустимого уровня. Среда применения: промышленная вода и нейтральные жидкости.

КОМПАКТНЫЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ «СМАРТГИР» СЕРИИ СМП

Электрические приводы «Смартгир» СМП для систем автоматизации ОВиК и технологических процессов промышленного направления выделяются малыми размерами и весом, причем без ущерба мощности. Высота — всего 119 мм — позволяет использовать приводы в самых компактных системах, а усилие в 1кН — гарантированно обеспечит максимальный перепад давления до 16 бар на арматуре диаметром до 25 мм. Для покупки со склада уже доступны два варианта электроприводов: 220 В с трехпозиционным управлением и 24 В с трехпозиционным и аналоговым управлением 0...10 В / 4...20 мА.

ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ «ГРАНВЭЛ» С РЕДУКТОРОМ И КОНЦЕВЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ S2000

Новые дисковые затворы «Гранвэл» с редуктором и концевыми выключателями S2000 DN 50–300 для систем пожаротушения соответствуют всем требованиям СП 5.13130.2009, надежны в работе и обеспечивают герметичность класса А. Габаритные размеры редукторов S2000 гораздо меньше, чем габариты редукторов серий Q-41 и Q-61, а их внешний вид соответствует не только стандартам РФ, но и европейским требованиям.

РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ ЗАПОРНЫХ ВЕНТИЛЕЙ «ГРАНВЕНТ»

Для заказа доступны новые серии вентилей «Гранвент» DN 15–100, PN 4,0 МПа в корпусе из углеродистой стали с присоединением под сварку: KV17 (сальниковые) и KV37 (с сильфонным уплотнением). Кроме того, серия вентилей из нержавеющей стали KV35 расширилась новым исполнением — на давление 4,0 МПа.

Вентили «Гранвент» предназначены для пара и воды в системах тепло- и водоснабжения, а также для нефтепродуктов и слабоагрессивных сред.

АДЛ занимает лидирующее положение в области разработки, производства и поставок инженерного оборудования для секторов ЖКХ и строительства, а также технологических процессов различных отраслей промышленности.

По материалам пресс-службы АДЛ