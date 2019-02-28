«КОНТУР» РАСШИРЯЕТ ЛИНЕЙКУ ЭЛЕКТРОПРИВОДНОЙ АРМАТУРЫ

В 2019 году ПАО «Контур», основное производственное предприятие Машиностроительной Корпорации «Сплав», расширит портфель электроприводной арматуры, производимой заводом под контролем и на базе комплектующих немецкой компании «AUMA Riester GmbH». Производственный портфель пополнится новой модификацией электрогидропривода с функцией аварийного срабатывания, что обеспечит работу изделия в любых непредвиденных ситуациях и полностью исключит влияние человеческого фактора.

Елена Мокина, начальник управления по продажам электро- и пневмооборудования: «Наши заказчики – это крупные нефтегазовые и химические компании, которые зачастую работают в крайне суровых условиях. Порой оборудование эксплуатируется при экстремально низких температурах. Арматура здесь нужна особая, для агрессивной среды. Востребовано высокотехнологическое оборудование с широким набором функций. С этого года мы расширим линейку электроприводной арматуры для поставок по таким спецзаказам».

На минувшей неделе специалисты компании «AUMA» посетили МК «Сплав», в ходе визита конструкторы и инженеры предприятия ознакомились со всеми техническими новинками, прошли обучение и готовы внедрять новые комплектующие в арматуру «Контура».

Производство многооборотных электроприводов — одно из основных направлений деятельности ПАО «Контур», главного производственного предприятия в составе Корпорации «Сплав». Сотрудничество с компанией «AUMA Riester GmbH» «Контур» ведет с 2003 года, первая партия электроприводов — более 300 штук – была отправлена на атомную станцию «Бушер» в Иране. Сегодня электроприводами производства ПАО «Контур» комплектуется специальная запорная арматура, устанавливаемая в системах атомных станций, в комплексах с исследовательскими реакторами и на предприятиях различных отраслей промышленности.

МК «СПЛАВ» – ЭТО:

- Один из ведущих производителей трубопроводной арматуры в РФ с 40-летней историей

- Полный цикл производства, от разработки опытных образцов продукции и оборудования до серийного выпуска

- Высокопрофессиональная команда сотрудников – более 950 чел.

- Разработка и адаптация трубопроводной арматуры под требования заказчика собственным проектно-конструкторским институтом

- 100% продукции проходит испытания в собственном уникальном испытательном центре

- Общие производственные площади составляют более 100 000 м2.

- Продукция МК «Сплав» используется на всех АЭС на территории России и за рубежом в странах СНГ и Восточной Европы, на атомных станциях в Китае, Индии, Иране.

- Крупнейшие потребители продукции и оборудования производства МК «Сплав» — корпорации «Росатом» и «Роскосмос», компании «Роснефть», «Газпром», «Транснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Славнефть», «Северсталь», «Уралвагонзавод» и др.

По материалам пресс-службы МК «Сплав»