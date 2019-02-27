Новинка в ряду комплектующих САЗ – пневмопривод Camozzi

Старооскольский арматурный завод «Авангард» предлагает новинку в ряду комплектующих для запорной арматуры - пневматические исполнительные механизмы (ПИМ) Camozzi производства Италия. Данные пневмоприводы являются альтернативой широко используемым приводам фирмы VALBIA и QUIFER и устанавливаются на следующую продукцию САЗ «Авангард»:

* краны шаровые 11c667п (DN 10-250 PN16) с ПИМ;

* затворы поворотные дисковые с симметричным диском чугунные (DN 40-400 PN16) и с тройным эксцентриситетом стальные (DN 50-300 PN16, 25) с ПИМ.

Основные характеристики пневмоприводов Camozzi:

* имеют небольшой вес и легко устанавливаются на любой тип оборудования;

* возможна установка дополнительных устройств (позиционер, ручной дублер и др.);

* компактны, при этом развивают большие моменты;

* подходят для внутренней и наружной установки.

Группа компаний «Авангард» активно работает на рынке трубопроводной арматуры с 1998 года, но за небольшой период своего существования сумела достичь определенных успехов и занять достойное место на рынке трубопроводной арматуры не только в России, но и в странах ближнего зарубежья.

По материалам пресс-службы САЗ «Авангард»