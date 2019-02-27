Новый мембранный клапан для питьевой воды от SISTO

Дочерняя компания KSB SISTO Armaturen S.A. , Люксембург, обновила линейку популярных во всем мире мембранных запорных клапанов серии SISTO-16TWA для питьевой воды. Новые клапаны, которые дебютируют на выставке ISH 2019 (11–15 марта), являются передовой разработкой и соответствуют современным европейским требованиям, предъявляемым к металлическим материалам, пластмассам и эластомерам для использования с питьевой водой.

Для предотвращения появления и роста бактерий легионеллы, клапан должен выдерживать высокие температуры воды в течение длительного периода времени. Чтобы обеспечить это, корпус клапана выполнен из высококачественной нержавеющей стали с полным отсутствием мертвых (застойных) зон.

Эластомерные мембраны клапанов нового поколения не содержат в своем составе серосодержащих полимеров или пероксидных соединений, они имеют допуск по нормам KTW W270 на питьевую воду. Эластомерные мембраны собственной разработки компании в Люксембурге рассчитаны на постоянную рабочую температуру 90 ° C, уже сегодня они соответствуют новым нормам и требованиям Немецкого агентства по окружающей среде, которые будут предъявляться к эластомерам с 2022 года.

Новая серия гидравлически оптимизированных клапанов SISTO-16TWA рассчитана на максимальное рабочее давление 16 бар, доступна от DN 15 до DN 200. Типоразмеры DN 125, DN 150 и DN 200 поставляются с корпусом из серого чугуна с пластиковым покрытием.

В 1982 году в Москве открылось первое представительство концерна KSB в России. В 2005 году было основано ООО «КСБ» – стопроцентное дочернее предприятие концерна. 100 высококвалифицированных специалистов ООО «КСБ» обеспечивают достижение стратегических целей компании, предоставляя компетентное сервисное обслуживание и профессиональные консультационные услуги. ООО «КСБ» – надежный партнер, находящийся в непосредственной близости от Вас. В фокусе деятельности сотрудников компании – экономическая и энергетическая эффективность предприятия. Соответствие производимого оборудования высоким стандартам качества подтверждается сертификатами. Концерн KSB поставляет мембранные клапаны SISTO. Они выполняют запорную функцию в инженерном оборудовании зданий, промышленности, водном хозяйстве и на электростанциях. Под этой маркой KSB предлагает специальную арматуру для стерильных процессов, а также биотехнологий.

По материалам пресс-службы KSB