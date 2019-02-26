В рамках форума «Нефтяная столица» представили усовершенствованную шиберную задвижку

В рамках II Международного форума «Нефтяная столица» в Ханты-Мансийске открылась выставка проектов в области ТЭК «Инновации. Развитие – 2019». Свои идеи презентуют ведущие российские организации горной и нефтегазовой промышленности. Также организации представляют свои разработки в области ТЭК. В выставке приняли участие и югорские нефтяники. Они рассказывают о новом оборудовании и технологиях, инновациях в области энергосбережения и экологии.

«Газпром трансгаз Югорск» демонстрирует проект «Технология повышения энергоэффективности газотурбинного компрессорного цеха», а Югорский госуниверситет – наноматериалы для лазерной медицины. Гости принимают участие и в виртуальной экскурсии по месторождению нефти, которую подготовил «Газпромнефть-Хантос». Также интерес у участников вызвал проект научно-аналитического центра рационального недропользования им. В.И. Шпильмана. Он представил картографическую продукцию – атласы геологических, географических и инфраструктурных объектов региона, Санкт-Петербургский горный университет презентовал образовательный сектор. "Мы привезли в Югру разработки молодых ученых, которые представляют интерес для нефтегазовых предприятий. Также мы будем презентовать свои образовательные программы для будущих наших студентов. Сегодня налажены тесные связи с Югрой и нашим университетом. У нас успешно реализуются договоры о целевой подготовке специалистов для «Газпромнефть-Хантоса», «Сургутнефтегаза» и «РН-Юганскнефтегаза». Существует хорошая практика, когда наши студенты успешно начинают свою трудовую карьеру и продолжают работу на предприятиях Югры",– рассказал декан нефтегазового факультета горного университета Дмитрий Петраков. А разработчики из Тюменского индустриального университета представили усовершенствованную шиберную задвижку (трубопроводная арматура). Как пояснил один из разработчиков, бакалавр Института промышленных технологий и инжиниринга Артём Метлев, задвижка может закрываться всего за один оборот, в то время как аналоги, используемые сегодня на производстве, делают это за 2,5 поворота рычага. "Для того чтобы закрыть усовершенствованную нами задвижку, потребуется усилие в 35 килограммов. Для полного закрытия аналогов требуется намного больше усилий",– добавил его партнёр по проекту Кирилл Овечкин. По материалам портала «Югра Ньюс»