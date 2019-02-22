БКЗ ПОСТАВИЛ УНИКАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЭЦ В МОНГОЛИИ

На ТЭЦ города Даланзадгад в Монголии Барнаульским котельным заводом поставлена крупная партия арматуры и редукционные установки, вытеснившие оборудование китайских коллег.

В 90-х годах на ТЭЦ были смонтированы котлы и арматура китайского производства. Котлы выдавали давление 36 атмосфер, в то время как для турбины требовалось 26 и установленные РУ не справлялись со снижением давления. Котлам приходилось работать на пониженной мощности, что приводило к значительному перерасходу топлива. В 2015 и 2017 гг. БКЗ поставил 2 комплекта редукционных установок, которые сразу смогли выдать необходимое для турбины давление.

После модернизации монгольским партнёрам было предложено автоматизировать процессы управления подготовкой пара. Руководство станции прониклось идеей полной автоматизации управления всей имеющейся на станции арматуры, на основе разработанной специалистами БКЗ программы управления верхнего уровня. Это позволит существенно оптимизировать работу ТЭЦ и сэкономить время и деньги монгольских энергетиков.

Разработанное решение не имеет аналогов даже в России. Руководство соседних электростанций уже проявляет живой интерес к подобному опыту. Помимо автоматизации, руководство ТЭЦ намерено полностью заменить имеющееся оборудования на российское, отдавая должное его надёжности.

ООО «БКЗ» занимается проектированием и производством котельного оборудования (котлы водогрейные, с ручной топкой), запорной, регулирующей, предохранительной арматуры и пр. оборудования.

По материалам пресс-службы ООО «БКЗ»