ТЕМПЕР ПОДВЕЛ ИТОГИ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ Aquatherm Moscow

Прошла ключевая отечественная выставка для завода ТЕМПЕР – Aquatherm Moscow. На выставке ТЕМПЕР традиционно представил последние новинки и заключил новые дилерские договоры и соглашения. Бренд TEMPER на выставке стал по-настоящему узнаваем – а значит, прямые потребители довольны качеством изготавливаемой продукции и доверяют заводу как отечественному производителю и как деловому партнеру.

В 2019 завод будет, как и в прошлые годы, увеличивать производство и разрабатывать и выводить на рынок новые интересные разработки! А сейчас завод, помимо традиционных и привычных кранов в стандартном и полнопроходном исполнении линейки Dn 15-500, предлагает:

- краны специальной газовой серии, в т.ч. серию КОМПАКТ;

- краны специальной EN-серии для поставок в страны ЕС;

- линейку балансировочных кранов;

- линейку кранов для подземной установки, в т.ч. с нанесением изоляции PROTEGOL;

- краны для врезки под давлением;

- штуцерно-ниппельные краны с уплотнением типа метал-по-металлу;

- и другие краны, для работы в сетях тепло- водо- и газоснабжения по чертежам и требованиям заказчика.

Партнером компании на выставке стал Курганский территориально-отраслевой кластер "Новые технологии арматуростроения" и его управляющая компания - НП "Центр кластерного развития Курганской области".

ООО «Темпер» - российский завод по производству стальных шаровых кранов марки TEMPER.

Полный цикл серийного производства арматуры с 2014 года, с объемом выпуска более 30 000 кранов в месяц.

Расположен в г. Кургане на территории более 2,7 га.

Производственные площади 4000 м2. Станочный парк более 50 единиц.

При изготовлении используется только российские материалы, металл от заводов Урала.

Численность сотрудников 120 человек, средний возраст 33 года.

По материалам пресс-службы ООО «ТЕМПЕР»