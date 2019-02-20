ИФАЗ поставил задвижки клиновые для Белорусской АЭС

Продолжая активное сотрудничество со своим официальным дилером в Республике Беларусь — ООО «БелСпецАрматура», ЧАО «Ивано-Франковский арматурный завод» заключает новые соглашения на поставку продукции. Недавно партия задвижек клиновых ИА11165 DN200 в количестве 3 единиц была отгружена для Белорусской АЭС.

Задвижки клиновые ИА11165 предназначены для установки на АЭС в качестве запорных устройств трубопроводов систем, важных для безопасности. Присоединение: под приварку. Диапазон рабочих температур: до +250°С. DN: 50-800. Рабочее давление:1,0 МПа для DN 50-150. 2,5 МПа для DN 50-800.

По материалам пресс-службы ЧАО «ИФАЗ»