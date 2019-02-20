В технопарке «Индиго» откроется комплекс по производству насосов КСБ

Новый производственный комплекс введен в поселении Сосенское в Новой Москве, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова. По ее словам, здание площадью 5 тыс. кв. м построили в индустриальном парке «Индиго». Здесь разместят производственные мощности российского представительства международного концерна KSB SE & Co. KGaA.

Инвестор планирует открыть сборно-производственную площадку с испытательным стендом, логистический, сервисный и учебный центры, склады и головной офис компании. «Открытие производственного комплекса ООО «КСБ» позволит не только создать новые рабочие места, но и даст импульс развитию инфраструктуры присоединенных территорий», – сказала А. Пятова.

Одним из приоритетных направлений концерна KSB SE & Co. KGaA стало размещение производства в России. Цель – оптимизация процесса работы и взаимодействий на местном рынке. Для реализации этой стратегии в Новой Москве введен производственный комплекс ООО «КСБ».Там будут осуществлять производство установок повышения давления, крупноузловую сборку и агрегатирование насосов KSB, в том числе с применением местных комплектующих.

При поддержке концерна планируется внедрить технологии компонентной сборки некоторых серий стандартных насосов. Это позволит не только сократить сроки поставки, но и обеспечить разнообразие применяемых материалов и возможности по замене отдельных компонентов на аналоги российского производства.

«С одной стороны, строительство производственного комплекса «КСБ» – это инвестпроект, который позволит концерну повысить эффективность и увеличить мощности местного производства, в том числе расширить ассортимент российской продукции и спектр предлагаемых услуг. С другой – это часть программы комплексного освоения Новой Москвы, благодаря которой столица превращается в полицентричный мегаполис с полноценной инфраструктурой», – отметил представитель компании.

А. Пятова подчеркнула, что переезд крупнейшего игрока российского рынка насосного оборудования в индустриальный парк будет способствовать формированию в ТиНАО современного центра деловой активности.

Напомним, ООО «КСБ» – дочернее предприятие концерна KSB SE & Co. KGaA (Франкенталь, Германия), мирового производителя насосного оборудования и трубопроводной арматуры, приводных систем и приборов автоматического управления и контроля для инженерных систем зданий и сооружений, технологических процессов промышленных предприятий, инженерного обеспечения объектов водопроводно-канализационного хозяйства и энергетики, включая атомную.