Новым официальным дилером компании ТЕРМОБРЕСТ стал «Авитон»

Компания «Авитон» стала официальным дилером компании ТЕРМОБРЕСТ — крупнейшего разработчика и производителя высококачественной газовой трубопроводной арматуры и приборов дистанционной автоматики.

Предприятие ТЕРМОБРЕСТ разрабатывает и производит высококачественное газовое оборудование и приборы автоматики для обеспечения безопасности и регулирования теплоэнергетических установок промышленного и бытового назначения, а также в системах газоснабжения и газопотребления.

Продукцию ТЕРМОБРЕСТ, благодаря ее качеству, высоко оценили не только в Белоруссии и России, но и во многих странах Европы и Азии, где она успешно применяется. Сейчас высококачественные изделия и приборы под маркой ТЕРМОБРЕСТ станут доступны и заказчикам АВИТОН.

По материалам журнала «С.О.К»