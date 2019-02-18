В США уволенный сотрудник арматурного завода устроил стрельбу

Пятница для американской Henry Pratt Company, располагающейся в городе Аврора (штат Иллинойс) и специализирующейся на выпуске трубопроводной арматуры, выдалась трагической. 45-летний Гэри Мартин, проработавший на должности сборщика 15 лет, отомстил за увольнение, устроив стрельбу по коллегам, — в результате погибли пятеро. Как передаёт телеканал ABC 7, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, стрелял американец из пистолета с лазерным прицелом.

Сообщается, что мужчина открыл огонь сразу после того, как его уведомили об увольнении в ходе совещания. Выйдя из комнаты, он продолжил стрельбу. Стрельба обиженного американца унесла пять жизней, в том числе четырёх работников полиции. Кроме того, ранения получили ещё пятеро полицейских и несколько гражданских.

Стрелка удалось ликвидировать. Сейчас правоохранительные органы выясняют, какие мотивы были у преступника и были ли его действия спланированными.

По материалам СМИ