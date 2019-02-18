Компания "ПРИВОДЫ АУМА" перешла на новый этап локализации

На производственной площадке ООО «ПРИВОДЫ АУМА» собран первый электропривод по новой технологии мелкоузловой сборки. Переход на этот этап позволит увеличить степень локализации за счет расширения объемов производства в Российской Федерации комплектующих – корпусных деталей, фланцев. Вся номенклатура электродвигателей, включая безредукторные двигатели, уже изготавливается на территории Российской Федерации.

Для осуществления перехода на новую модель мелкоузловой сборки были проведены масштабные работы по переоснащению производственного участка новым технологическим оборудованием.

«Проведенные мероприятия являются еще одним шагом в рамках программы локализации производства, которую мы последовательно осуществляем начиная с 2006 года. Готовы принять представителей предприятий и наглядно показать новые технологические процессы и процедуру испытания продукции», - комментирует Сергей Борисович Шиманский, технический директор ООО «ПРИВОДЫ АУМА».

Вот уже более 50 лет компания AUMA (Armaturen- Und Maschinen-Antriebe , с нем. «приводы для арматуры и машинные приводы») является одним из лидеров рынка по производству электроприводов и редукторов для автоматизации трубопроводной арматуры. Оборудование AUMA находит широкое применение в энергетике, водоснабжении, нефтегазовой, химической и других отраслях промышленности.

По материалам пресс-службы ООО «ПРИВОДЫ АУМА»