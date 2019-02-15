САЗ «АВАНГАРД» ПРЕДСТАВИЛ НОВИНКУ 2019 ГОДА – Переключающее устройство (ПУ)

В феврале на арматурном рынке появится новинка номенклатуры Старооскольского арматурного завода "Авангард" – переключающее устройство (ПУ). В планах завода в ближайшее время начать выпуск всей линейки диаметрального ряда данного продукта – DN 25-300 мм, номинальными давлениями PN0,6-6,3 МПа. На сегодняшний день завод предлагает рынку ПУ номинальными диаметрами DN 50, 80 и 100 мм. Они уже доступны для заказа в разных материальных исполнениях – углеродистая (25Л), легированная (20ГЛ), нержавеющая (12Х18Н9ТЛ) стали.

Для чего? – Изменение и смешивание потоков рабочих сред. Распределение потоков этих же сред. С чем применимы? – Применяются для установки совместно с предохранительными клапанами с целью исключения одновременного перекрытия трубопроводов перед клапанами (рабочий процесс при этом не останавливается).

Прочная и надежная конструкция переключающих устройств позволяет им работать без регулярного технического обслуживания.

Сроки освоения, изготовления и поставки ПУ уточняйте у менеджеров отдела продаж.

Телефон: +7 (4725) 46-93-70, 46-93-92

E-mail: zavod@saz-avangard.ru

Ознакомиться с технической информацией подробнее можно в разделе Переключающие устройства (ПУ)

По материалам пресс-службы САЗ «Авангард»