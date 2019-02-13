Армалит отгрузил первую партию дисковых затворов в 2019 году

Открывшееся менее года назад производство дисковых трехэксцентриковых затворов успешно наращивает обороты. Уже в мае 2018 года ряд изделий был запущен в опытную эксплуатацию, а сегодня затворы «Армалита» поставляются на крупные нефтехимические предприятия Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов. В первом месяце нового года мы расширили географию, начав поставки в Пермь и Ярославль. Всего заключено 11 контрактов на поставку этого вида арматуры, половина из них уже выполнена.

В настоящее время специалисты сбытового подразделения ведут активную работу по заключению новых контрактов и расширению объемов поставок. Ведутся переговоры с коммерческими и проектными службами групп компаний. Число крупных предконтрактных проектов стремится к двадцати, при этом использована лишь половина потенциального портфеля заказов.

Трехэксцентриковые дисковые затворы производства АО «Армалит» обеспечивают герметичность класса «А» в обе стороны потока и обладают высокой износостойкостью и ремонтопригодностью. В серийное производство поставлены изделия диаметром прохода от 80 до 1200 мм и номинальным давлением от 10 до 40 кг/см2. Благодаря вариативности исполнения корпусов и уплотнительных элементов, затворы можно использовать в разных технических и климатических условиях. Эти характеристики делают дисковые затворы универсальным типом арматуры для различных областей и сред. Например, отгруженные в первой партии 2019 года изделия предназначены как для пресной технической воды, так и для горячего воздуха.

АО «Армалит» производит трубопроводную арматуру, соединительные элементы трубопроводов, пневмораспределители, гидро- и пневмоприводы, системы управления ТПА с электрическими приводами для судостроительной, судоремонтной, нетегазодобывающей, химической, атомной и др. отраслей промышленности. Предприятие осуществляет гарантийное и постгарантийное обслуживание во всех регионах РФ и в большинстве стран мира.

По материалам пресс-службы АО «Армалит»