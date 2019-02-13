ТЕХМАШ ПРЕДСТАВИЛ ЗАПОРНУЮ АРМАТУРУ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ НА ВЫСТАВКЕ AQUATHERM MOSCOW-2019

НПО "СПЛАВ" (входит в Концерн "Техмаш" Госкорпорации Ростех) продемонстрировал термостойкие и химически стойкие композиционные компоненты трубопроводов на Международной выставке бытового и промышленного оборудования Aquatherm Moscow-2019. Основные выставочные образцы СПЛАВа - запорная арматура из полимерных композиционных материалов: шаровые краны и дисковые затворы, их компоненты, а также сырьевые материалы, которые используют для получения деталей и комплектующих. Арматура специально разработана для эксплуатации при повышенных температурах (до 180°C) и высоком давлении (до 25 атм), в условиях воздействия коррозионных и агрессивных сред (вода, водяной пар, кислоты, органические вещества, абразивные частицы). А потому пользуется спросом в компаниях газовой, нефтяной и химической отраслей, металлургии, атомной промышленности и судостроении. Партнером в реализации данного проекта является МГУ имени М.В. Ломоносова. "Эта продукция отвечает самым современным требованиям, предъявляемым к коррозиестойкой трубопроводной арматуре. Она является отличной альтернативой футерованной арматуре и арматуре из нержавеющей стали и имеет широкий диапазон применения: от нефтехимической промышленности до коммунальной инфраструктуры", – отметил генеральный директор Концерна Владимир Лепин. Aquatherm Moscow-2019 – крупнейшая бизнес-платформа, где демонстрируются новинки в индустрии отопления, водоснабжения, инженерного и сантехнического оборудования российских и международных компаний. В этом году выставка собрала около восьмисот участников из 30 стран мира. "Акватерм-2019" проходит с 12 по 15 февраля в выставочном центре "Крокус -Экспо" (Москва).

По материалам «МашПортал»