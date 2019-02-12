Camozzi представил пневматические цилиндры со встроенными направляющими

Уважаемые партнеры Камоцци!

Информируем Вас о том, что для заказа стали доступны пневмоцилиндры QCT диаметром 16 и 80 мм.

Пневматические цилиндры со встроенными направляющими серий QCT и QCB имеют следующие преимущества:

Также расширена линейка исполнений цилиндров QCT. Помимо стандартного исполнения А доступны:

Исполнение D: пневмоцилиндр с регулируемым пневматическим демпфированием

Исполнение P: пневмоцилиндр c пылезащитой направляюющих и увеличенным усилием на штоке при выдвижении

Исполнение S: пневмоцилиндр с повышенным сопротивлением радиальным нагрузкам, крутящим моментам и минимальным люфтом платформы.

Скачать каталог по пневмоцилиндрам со встроенными направляющими серий QCT и QCB.

В каталоге Вы найдете информацию об угловых люфтах, зазорах в опорах скольжения, отклонениях платформы в опорах скольжения как функции хода, графики допустимых нагрузок для каждого из исполнений, а также информацию об изготовлении специальных цилиндров и платформ, адаптированных непосредственно под Ваши задачи.

ООО «Камоцци Пневматика» предлагает комплексные решения по автоматизации технологических процессов и производств с использованием итальянского пневмооборудования Camozzi. В перечень услуг российского отделения Camozzi входит оказание последующей сервисной поддержки. Вся пневмоаппаратура, предлагаемая «Камоцци Пневматика», изготовлена согласно требованиям международных и российских стандартов, имеет сертификаты соответствия и разрешения на использование на всей территории Российской Федерации. Компания имеет крупнейший оперативный склад пневматической аппаратуры в Восточной Европе: в номенклатуре – 30000 позиций товара, 90%изделий постоянно имеются в наличии. Для российских заказчиков доступен весь ассортимент пневматической аппаратуры Camozzi, в том числе для эксплуатации в суровых температурных условиях — в климатическом исполнении до –50°С.

По материалам пресс-службы ООО «Камоцци Пневматика»