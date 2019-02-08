АКСИОС ЗАВЕРШИЛ первый этап по созданию уникального производства в Краснослобоске

Краснослободске завершен первый этап по запуску производственной линии уплотнителей и комплектующих для запорной арматуры. Как сообщает комитет промышленности и торговли Волгоградской области, компания «Аксиос-Джет» вложила в него 50 миллионов рублей, общая же стоимость проекта по созданию нового цеха предприятия (первая его промплощадка расположена в Волгограде) оценивается в 150 миллионов.

Компания уже почти три десятка лет разрабатывает и производит уплотнительные элементы для гидравлики и пневматики, а также для трубопроводной арматуры и другого оборудования нефтегазовой, химической и машиностроительной отраслей промышленности, а также медицины. Теперь ассортимент продукции компании значительно расширился. Созданы высокопроизводительные рабочие места.

По материалам портала РИАЦ