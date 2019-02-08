«КОНТУР» ПРОИЗВЕДЕТ ПРОДУКЦИЮ ДЛЯ ТРЁХ АЭС ПОЧТИ НА МИЛЛИАРД РУБ.

В конце января «Контур», основное производственное предприятие Машиностроительной Корпорации «Сплав», заключил ряд крупных контрактов на производство и поставку трубопроводной арматуры на сумму почти 1 миллиард рублей. Продукция будет изготовлена и отправлена на три строящиеся атомные станции — Курскую-2, «Руппур» в Бангладеш и «Аккую» в Турции. Заключенные договоры предусматривают поставку трубопроводной арматуры в течении 5 лет сроком до 2024 года.

Юлия Пенязь, коммерческий директор МК «Сплав»:

— В условиях растущей конкуренции и ужесточающихся требований к участникам тендерных закупок заключённые нами многолетние контакты – это важный шаг, подтверждающий положение «Контура» как одного из главных игроков рынка трубопроводной арматуры для атомной отрасли. Работа по данным заказам велась нами с сентября прошлого года. Процедура участия в тендерных закупках очень трудоемкая и связана с подготовкой огромного количества технической и иной документации. Победа в тендерах — результат слаженных действий всей команды специалистов нашего предприятия и в первую очередь – сотрудников тендерного отдела, которые работают «на передовой» в тесном сотрудничестве со всеми службами завода — конструкторами, менеджерами и т.д. Благодаря четкому взаимодействию всех подразделений мы год от года увеличиваем свое присутствие в разных сегментах рынка.

Первые поставки запорной арматуры по заключенным договорам запланированы на конец текущего года.

Корпорация «Сплав» имеет почти 40 летний опыт работы с атомной отраслью: со для основания ПАО «Контур», основного предприятия Корпорации, разработка и производство трубопроводной арматуры для АЭС является флагманским направлением деятельности. Сегодня продукцией компании оборудована каждая российская АЭС и все зарубежные станции, построенные по российским проектам.

МК «СПЛАВ» – ЭТО:

- Один из ведущих производителей трубопроводной арматуры в РФ с 40-летней историей

- Полный цикл производства, от разработки опытных образцов продукции и оборудования до серийного выпуска

- Высокопрофессиональная команда сотрудников – более 950 чел.

- Разработка и адаптация трубопроводной арматуры под требования заказчика собственным проектно-конструкторским институтом

- 100% продукции проходит испытания в собственном уникальном испытательном центре

- Общие производственные площади составляют более 100 000 м2.

- Продукция МК «Сплав» используется на всех АЭС на территории России и за рубежом в странах СНГ и Восточной Европы, на атомных станциях в Китае, Индии, Иране.

- Крупнейшие потребители продукции и оборудования производства МК «Сплав» — корпорации «Росатом» и «Роскосмос», компании «Роснефть», «Газпром», «Транснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Славнефть», «Северсталь», «Уралвагонзавод» и др.

По материалам пресс-службы МК «Сплав»