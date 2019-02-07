НПО «РЕГУЛЯТОР» аккредитовал лабораторию разрушающего контроля

25 декабря 2018 года получено свидетельство об аккредитации лаборатории разрушающих испытаний. НПО «Регулятор» с 2014 года имеет аттестованную лабораторию неразрушающего контроля. Теперь пройдена аккредитация на проведение разрушающих испытаний, что даёт возможность быстро и надёжно проводить такие испытания как:

- испытания на ударную вязкость при различных температурах,

- испытания на коррозийную стойкость,

- испытания прочности на растяжение,

- измерение твёрдости по Бринеллю и по Роквеллу,

а так же ряд других испытаний разрушающего контроля.

Кроме того, получена аккредитация на проведение определения химического состава стали методом спектрального анализа. Данное событие даёт новые возможности в области контроля качества продукции.

Научно-производственного объединения «Регулятор» специализируется на проектировании и производстве запорно-регулирующей и предохранительной трубопроводной арматуры для нефтяной, газовой, химической промышленности, энергетики и многих других отраслей промышленности России. Производство расположено в городе Ярославль и сегодня является одним из наиболее динамично развивающихся предприятий области. В 2019 году компании исполняется 7 лет. Начиная с момента основания штат предприятия непрерывно растёт и в начале 2018 года превысил 200 человек.

По материалам пресс-службы НПО «Регулятор»