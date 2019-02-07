ЭГО ИНЖИНИРИНГ ПРЕДСТАВИЛ НОВУЮ версию балансировочного клапана TA-STAD

Компания «Эго Инжиниринг» представила балансировочный клапан TA-STAD с улучшенными характеристиками. Продукция доступна в различных типоразмерах и конфигурациях.

Балансировочный клапан TA-STAD используется во вторичном контуре систем тепло- и холодоснабжения, а также в системах водоснабжения, обеспечивая точность гидравлического режима. В новой версии клапана точность регулировки низкого расхода увеличена с 15% до 10%.

Балансировочный клапан TA-STAD получил класс давления PN25 (в прошлой версии N20), что позволяет применять продукцию в высотных зданиях, кроме того, он имеет безопасную крышку, выдерживающую более высокие температуры. Также среди улучшенных функций клапана новая эргономичная рукоятка, компактный корпус и новая упаковка, которая выдерживает большую нагрузку.

Компания «Эго Инжиниринг» - один из крупнейших российских поставщиков в области инженерного оборудования для комплектации систем водоснабжения, канализации и отопления. Многолетний опыт успешной работы на отечественном рынке позволяет компании активно расширять продуктовые линейки и увеличивать объемы поставок. За период существования на российском рынке компании удалось значительно увеличить основные экономические показатели. Ежегодно с момента основания компания показывает динамичный рост ключевых бизнес-показателей: оборот ежегодно прогрессивно растет, численность сотрудников составляет более 250 человек, количество номенклатур поставляемой продукции увеличилось до 50 тысяч и более чем на 600% выросло общее количество клиентов компании.

По материалам пресс-службы «Эго Инжиниринг»