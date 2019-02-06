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10 февраля АСКОЛЬД отметит 76 лет со Дня основания

06 февраля, 2019 19

10 февраля предприятие, ставшее за годы своей работы родным для десятков тысяч жителей Арсеньева и представителей других регионов, отметит свой 76-й День рождения.

«Основанный в далёком военном 1943 году завод живёт и развивается. Были в его истории годы расцвета, были трудные перестроечные годы, в настоящее время наш машиностроительный стабильно наращивает объёмы производства, производственные мощности и интеллектуальный потенциал.

Завод традиционно остаётся одним из лидеров российского судового арматуростроения. В этом заслуга единой слаженной команды - трудового коллектива предприятия, который из года в год успешно справляется со всеми поставленными задачами и принятыми обязательствами.

Ветераны, заложившие трудовую славу «Аскольда», пользуются заслуженным почётом и нашим глубочайшим уважением. На предприятии рядом с ветеранами работает много молодёжи. Преемственность поколений обеспечивает стабильное движение вперёд, осваиваются передовые технологии, внедряются инновационные решения, приумножая безупречную репутацию нашего предприятия.

Благодарю вас, уважаемые сотрудники и ветераны завода, за плодотворный труд, инициативность, творческое отношение к решению нестандартных задач, преданность корпоративным традициям и активную жизненную позицию. От всей души желаю здоровья, счастья, семейного благополучия и новых производственных достижений.

С праздником, аскольдовцы, с Днём рождения завода!», - поздравил всех сотрудников Андрей

Семёнов, исполнительный директор ПАО «Аскольд».

ПАО «Аскольд» (Дальневосточный арматурный завод) – российский производитель трубопроводной арматуры высокого и низкого давления. Выпускаемая продукция – большой ассортимент трубопроводной арматуры для судостроения и судоремонта, трубопроводная арматура общепромышленного применения и др. продукция.

По материалам пресс-службы ПАО «Аскольд»


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