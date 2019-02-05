АДЛ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПОПЛАВКОВЫЕ КЛАПАНЫ «ГРАНРЕГ» ПРЯМОЙ И УГЛОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

АДЛ представляет новинку в линейке оборудования собственного производства — поплавковые клапаны «Гранрег» с фланцевым присоединением:

серии КАТ90 — прямой конструкции;

серии КАТ91 — угловой конструкции.

Новинка предназначена для автоматического контроля уровня жидкостей температурой до 90 °C в емкостях и резервуарах, а также перекрытия подачи данных жидкостей при достижении максимально допустимого уровня. Среда применения: промышленная вода и нейтральные жидкости.

Новые поплавковые клапаны «Гранрег» производятся в диапазоне диаметров от 25 до 200 мм на максимально допустимое давление 1,0 МПа, и дополняют линейку ранее поставляемых клапанов (до DN 65).

Более подробную техническую информацию по новинке вы можете найти в обновленных каталогах «Регулирующая арматура» и «Трубопроводная арматура общепромышленного применения», а цены — в прайс-листе. По вопросам подбора клапанов обращайтесь к инженерам департамента промышленного оборудования АДЛ.

АДЛ занимает лидирующее положение в области разработки, производства и поставок инженерного оборудования для секторов ЖКХ и строительства, а также технологических процессов различных отраслей промышленности. В 2002 году открыта первая очередь производственного комплекса, расположенного в п. Радужный (Коломенский р-н, Московская область). На данный момент производство состоит из двух светлых производственных цехов, а также современного складского и логистического комплекса, оборудованного WMS. «Сделано в АДЛ» — девиз всей линейки оборудования, производимого компанией, означающий неизменно высокое качество, не уступающее известным мировым аналогам, а также гордость и ответственность компании за реализованные продукты и решения.

По материалам пресс-службы АДЛ