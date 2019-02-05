«ДС Контролз» проведет техническое обучение специалистов в 2019 году

«ДС Контролз» приглашает специалистов отрасли на техническое обучение, которое будет проводиться с мая по декабрь 2019 года.

График обучения представителей и заказчиков ЗАО «ДС Контролз»:

* 21-23 мая 2019 года

* 03-05 декабря 2019 года

Обучение проводят ведущие специалисты компании, имеющие большой опыт в области расчёта и выбора трубопроводной арматуры, а также цифровой интеллектуальной техники.

Специалисты представят Вашему вниманию технические решения и особенности применения регулирующей, отсечной, специальной запорной арматуры, предохранительных клапанов и датчиков уровня в технологических процессах. Особое внимание будет уделено приборам управления трубопроводной арматурой и системам диагностики. Будут приведены примеры внедрения, представлены отзывы эксплуатации.

За дополнительной информацией, а также по вопросам регистрации на обучение, обращайтесь по телефонам: +7 (8162) 94-68-88 или по e-mail: office@dscontrols.net.

Темы для технического обучения по продукции «ДС Контролз»:

1) Темы для технического обучения по продукции «ДС Контролз» (темы обучения могут меняться по взаимной договоренности с участниками обучения):

2) Физические основы процессов, происходящих в регулирующей арматуре. Критические процессы. Методы исключения шума и кавитации

3) Возможности программы расчета арматуры

4) Обзор продукции ЗАО «ДС Контролз» по регулирующей арматуре.

5) Номенклатура, назначение, конструктивные особенности, материальные исполнения,

6) Регулирующая арматура серии 35002

7) Регулирующая арматура серий 21000

8) Регулирующая арматура серий 28000

9) Регулирующая арматура серий 41005

10) Датчики и контроллеры уровня серии 12400

11) Специальные исполнения стандартной поворотной и подъемной арматуры

12) Регуляторы давления: классификация и принципы работы. Особенности расчета и выбора

13) Специальная арматура: номенклатура, назначение, особенности расчета и выбора, сравнение с конкурентами

14) Антипомпажное регулирование. Особенности расчета и выбора арматуры

15) Предохранительная арматура: номенклатура, основы расчета и выбора. Переключающие устройства

16) Обзор продукции ЗАО «ДС Контролз» по запорной (отсечной) арматуре

17) Дисковые затворы

18) Шаровые краны с мягким уплотнением

19) Шаровые краны с уплотнением «металл по металлу»

20) Конструктивные особенности кранов с плавающим шаром и с шаром в опорах

21) Пневмоприводы и приборы управления пневматическими приводами

22) Электроприводы – номенклатура, основные характеристики, сравнительный анализ электроприводов основных поставщиков

23) Виды взрывозащиты и пылевлагозащиты

24) Цифровая продукция

25) Позиционер SVI2ESD и диагностика аварийных отсекателей

26) Ознакомление с процессами сборки и испытания на производстве

27) Практические занятия по подготовке ТКП по реальным запросам.

28) Ультразвуковые расходомеры BHGE Panametrics – номенклатура, основные характеристики, особенности применения.

29) Криогенная техника ДС Контролз в процессах компримирования и сжижения газа (СПГ).

30) Технические решение ДСК на установках осушки газа.

ЗАО «ДС Контролз» - совместное предприятие, созданное в 1998 году в Великом Новгороде. Основные виды деятельности:

— Инженерные решения по применению трубопроводной арматуры;

— Изготовление и поставка регулирующих, запорно-регулирующих и отсечных клапанов, дисковых затворов, регуляторов давления и температуры, цифровых буйковых уровнемеров, предохранительных клапанов;

— Комплексная поставка трубопроводной арматуры;

— Послепродажное обслуживание: шефмонтаж, обучение персонала заказчика, диагностика, услуги по периодическому обслуживанию, поставка запчастей, ремонт в специализированном сервис-центре квалифицированным персоналом.

По материалам пресс-службы ЗАО «ДС Контролз»